Вчера, 26 декабря, такие работы были проведены в микрорайоне Доброе.

Коммунальщики Владимира ежедневно закрашивают около 15 надписей на домах, стенах в переходах, на ограждениях дорог, знаках, светофорах и иных поверхностях. Вчера, 26 декабря, такие работы были проведены в микрорайоне Доброе.Вандалы не просто уродуют областную столицу, они наносят надписи с рекламой наркотиков.«Также в городе ежедневно удаляются объявления, незаконно размещенные на остановках общественного транспорта, фасадах домов и на деревьях», - сообщает пресс-служба мэрии.В рамках работы по профилактике распространения наркотических средств и психоактивных веществ не просто закрашиваются художества наркодилеров, но и выявляются лица, наносящие такую «красоту».При обнаружении этих граждан жителей просят информировать полицию по телефонам: 32-64-05 или 02.Заявки о местах появления надписей горожане могут оставлять на портале .По информации мэрии, к 26 декабря из 8788 поступивших заявок выполнено 8759. 29 заявок находятся в работе.