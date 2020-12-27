Администрация города напоминает, что покрышки относятся к IV классу опасности.

Администрация Владимира в очередной раз сообщает горожанам, что по правилам благоустройства областного центра юридические, должностные и физические лица, а также ИП должны обеспечивать чистоту и порядок на придомовых территориях.В мэрии напоминают, что шины и покрышки, которыми люди «украшают» свои дворы, могут обернуться штрафами для ТСЖ и «управляшек». Использование резины для благоустройства содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях».«Штрафы для граждан предусмотрены в размере от 800 до 4 000 рублей, для должностных лиц - от 3 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — от 10 000 до 50 000 рублей», - гласит нормативно-правовой акт.Напомним, что в естественных условиях автопокрышки разлагаются от 120 до 140 лет и относятся к IV классу опасности. Мэрия отмечает, что владимирцы часто жалуются на наличие таких предметов утвари во дворе и оставляют заявки на их демонтаж.Добавим, что отработанные колёса в областной столице можно сдать на утилизацию. Приёмкой занимаются ООО «Эконорма» на улице Пушкарской, 44 и ООО «Владимир Вторма Клининг» на улице Вокзальной, 14 «А».