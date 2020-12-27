Ветеран Великой Отечественной, член городской Общественной палаты, ответственный секретарь владимирского отделения Совета ветеранов Николай Щелконогов скончался на 96-ом году жизни. Об

Ветеран Великой Отечественной, член городской Общественной палаты, ответственный секретарь владимирского отделения Совета ветеранов Николай Щелконогов скончался на 96-ом году жизни. Об этом сообщили в своих некрологах горадминистрация и Заксобрание области. 3 декабря Николай Щелконогов отметил 95-летний юбилей. 24 декабря совет нардепов города проголосовал за присвоение Николаю Матвеевичу звания Почётного гражданина города Владимира. Ветеран войны и