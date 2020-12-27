Всего в ходе проведения проверок выявлено 13 правонарушений.

В администрации Владимирской области прошёл брифинг, посвящённый выявлению контрафактного алкоголя в торговых точках и заведениях общественного питания региона. По данным Департамента предпринимательства, 2020 году в отношении лицензиатов и соискателей лицензий проведено 68 проверок. Всего в ходе проведения проверок выявлено 13 правонарушений: нахождение объектов торговли алкоголем на прилегающих к образовательным и медицинским организациям территориях; торговля алкогольной продукцией без лицензии; отсутствие оборудования ЕГАИС; отсутствие необходимых площадей торговых и складских помещений.Кроме того, в результате проведённых проверочных мероприятий совместно с органами прокуратуры, полиции и общественными организациями выявлено 11 фактов незаконного оборота алкогольной продукции, включая 5 фактов оборота алкогольной продукции без лицензии. Всего из незаконного оборота изъято 858 литров алкогольной продукции.По сообщениям департамента возбуждено 1 уголовное дело, на стадии возбуждения ещё 1. В результате контрольных мероприятий было принято 7 решений об отказе в предоставлении лицензий по 8 объектам, действие 18 лицензий прекращено, в адрес хозяйствующих субъектов направлено 17 предостережений, выдано 7 предписаний об устранении нарушений лицензионных требований и условий. В судебном порядке аннулирована 1 лицензия. Сотрудниками департамента составлен 91 протокол об административных правонарушениях. Рассмотрено 12 дел об административных правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции, направленных в адрес департамента районными прокуратурами. Сумма наложенных административных штрафов составила 2 млн 590 тыс. рублей.В преддверии новогодних и рождественских праздников департамент провёл с органами прокуратуры, полиции и общественными организациями совместные мероприятия во Владимире, Коврове и Суздале. Всего выборочно было отработано 12 объектов потребительского рынка, из них 9 кафе, баров и ресторанов и 3 магазина. В одном их баров в Коврове установлена розничная продажа алкогольной продукции без маркировки акцизными марками, без лицензии и сопроводительных документов. Сотрудники полиции изъяли алкогольную продукцию в количестве 17 бутылок. В настоящее время в МО МВД России «Ковровский» решается вопрос о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ст. 14.17.1 КоАП РФ. В ближайшие дни такая совместная работа с правоохранительными органами в регионе будет продолжена.Обо всех нарушения в сфере продажи алкогольной продукции жители Владимирской области могут сообщать по телефонам «горячей линии» Департамента предпринимательства: 8 (4922) 53-33-14; 35-53-49; 53-11-36.(Фото:Pixabay)