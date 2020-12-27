Добавим, что в январе в область поступит ещё 50 000 доз «Спутника V». Прививочные пункты планируется открыть во всех районах области.

Во Владимирской области завершена прививочная кампания против гриппа. В уходящем году вакцинация охватила 812 627 жителей региона, среди которых 132 867 детей.Как сообщает пресс-служба Белого дома, на фоне коронавируса иммунизация от гриппа особенно актуальна. Инфекции могут накладываться друг на друга, что может вызывать тяжёлые осложнения.Вместе с тем, в регионе продолжается прививочная кампания против ковида. По информации на 25 декабря, привито 988 человек медперсонала, социальных работников и педагогов.Добавим, что в январе в область поступит ещё 50 000 доз «Спутника V». Прививочные пункты планируется открыть во всех районах области.