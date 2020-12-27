А в Муромском районе елку сделали из деревянных обложенных досок.

И еще немного свежего взгляда на НЕхвойных красавицВ Муромском районе елку сделали из деревянных обложенных досок, так выпаривается вся смола и такое "дерево" прослужит еще дольше. Составные части - доски насаживаются на основание, как детская пирамидка: сверху -короткие, снизу- длинные. Украшение у такой елки тоже экологичные -из шишек и каштанов. Прослужит такая елка не один год, а из ухода- нужно всего лишь протирать пыль. А вот в частной конюшне решили сделать тематическую елку- из подков.