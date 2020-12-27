Именно владимирские инструкторы готовили актеров к покорению неба.

Прекрасный подарок зрителям к Международному дню кино. В широкий кинопрокат вышел новый российский блокбастер «Огонь». Главную роль исполнил народный артист России Константин Хабенский. Что важно для нас- местом съемок стал наш аэропорт Семязино. Именно владимирские инструкторы готовили актеров к покорению неба. В отряд пожарных-десантников записался и Александр Сыпченко. Огонь!Профессия этого человека, что называется с огоньком: Олег Кудрявцев- пилот Владимирской авиационной базы охраны лесов. Он защищает людей от пожаров всю свою жизнь. А вот обучать десяток именитых актеров летом прошлого года ему довелось впервые. Константин Хабенский, Иван Янковский, Роман Курцын, Виктор Добронравов и многие другие исполнили роли парашютистов-пожарных в новом фильме-катастрофе Алексея Нужного "Огонь". Именно Олег возглавлял молодой экипаж, который не только готовил актеров к съемкам, но и прыгал за них с километровой высотыОлег Кудрявцев, пилот, командир самолета:- С ребятами киносьемщиками работали где-то 3 недели в общей сложности, неделю мы отработали в Таганроге и потом через неделю где-то мы полетели в Петрозаводск.В фильме "Огонь" задействованы многие воздушные суда, но именно советский многоцелевой самолет АН-2, который в простонародье называют Аннушка или Кукурузник, вписан в историю нового российского кино как "главный герой" картиныАлександр Сыпченко, корреспондент:- Вот он Ан-2, легендарный советский биплан, именно с него инструктора лесохраны выполняли свои прыжки, кстати модель занесена в книгу рекордов Гиннеса, как единственный в мире самолет, который выпускается уже более 70 лет.Интересно, что выбор режиссера пал на самолет Владимирской авиабазы, с бортовой надписью "Авиалесоохрана". Это связано с обычной экономией средств, так как его не нужно было дополнительно готовить и перекрашивать- Такой же самолетик у нас и был на съемках этого фильма, только единственное он был под другим регистрационным номером. Тот к сожалению самолет у нас ушел в ремонт. Он ушел в ремонт чисто технически или после съемок. Нет, нет, просто по срокам положен ремонт. Он выйдет где-то весной и он будет опять в строю у нас.Все участники съемок признаются, что атмосфера на площадке была свободной и дружелюбной. Об этом свидетельствуют многочисленные кадры бэкстейджа, которыми актеры охотно делились с поклонниками в интернете. По сюжету огнеборцы тушат пожары в Карелии. Кстати, чтобы отснятые кадры выглядели реалистично, в одной из локаций возвели целую деревню, которую впоследствии сожгли. Фильм приурочен к 90-летию Авиалесоохраны. Это уникальная возможность увидеть пожарных-спасателей за работой, признается один из руководителей авиационной базы, заслуженный пилот России Александр ГончаровАлександр Гончаров, замначальника Владимирской авиационной базы охраны лесов, заслуженный пилот России:- Экипаж был подготовлен для того чтобы можно было выбрасывать парашютистов, летать над зоной, которая объята пожарами и всем остальным и в этом и заключалась наша работа.Яркая патриотическая история, от создателей кинохитов «Движение вверх» и «Экипаж», в которой есть место и подвигу и любви, никого не оставит равнодушной. Создатели и эксперты авиалесохраны надеются, что прокатной судьбе их фильма не помешает ни одна стихия.Александр Сыпченко, Андрей Синягин Вести Владимир