Документы на продукцию оформили для переработки в пищу людям. В отношении ветврача возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.

Сотрудники владимирского управления Россельхознадзора выявили в ФГИС «Меркурий» факты оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на просроченную молочную продукцию.Ветсанэксперт ГБУ ВО «Вязниковская райСББЖ» 30 ноября сертифицировал в переработку 3250 килограмм молока. При этом срок годности партии истёк за десять дней до этого. Документы на продукцию оформили для переработки в пищу людям.В отношении ветврача возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.