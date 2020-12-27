На поддержку сферы образования в 2021 – 2023 годах из федерального бюджета дополнительно выделено около 5,5 млрд рублей.

На поддержку сферы образования Владимирской области в 2021 – 2023 годах из федерального бюджета дополнительно выделено около 5,5 млрд рублей.На ближайшие три года запланированы бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию школ во Владимире, Коврове, Вязниках и селе Сновицы Суздальского района. Кроме того, будут построены 2 детских сада в областном центре.Продолжится создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах. В ближайшую трёхлетку на эти цели будет направлено свыше 15,1 млн рублей, благодаря чему отремонтируют 30 спортивных залов, создадут 43 школьных спортивных клуба, оснастят оборудованием и инвентарём открытые спортивные плоскостные сооружения в 21 сельской школе.Дополнительное финансирование предусмотрено на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам. Общий объём расходов на эти цели составит 14,7 млн рублей в 2021 году, 15,9 млн рублей – в 2022 году и 22,3 млн рублей – в 2023 году. Эти средства планируется направить на приобретение оборудования для трудовых мастерских, учебных кабинетов в 7 государственных общеобразовательных школах-интернатах для организации качественного и доступного образования ребят с ограниченными возможностями здоровья.Планомерно наращивается финансирование создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в школах в сельской местности и малых городах. В планах – открытие ещё 91 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 30 из которых будут созданы уже в следующем году. Эти центры способствуют формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметам «Технология», «ОБЖ», «Информатика», а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных программ. Общий объём средств на эти цели в ближайшие три года превысит 140 млн рублей.Продолжится во Владимирской области и создание центров цифрового образования детей. В 2021 году на это будет направлено 11,7 млн рублей, в 2022 году – 69,8 млн рублей. Запланировано создание не менее 5 центров «IT-куб», оснащённых высокотехнологичным оборудованием– на базе Ковровского транспортного колледжа и других областных профессиональных образовательных учреждений.В ближайшие три года во Владимирской области появятся ещё три «Кванториума» – в лицее №1 округа Муром, средней общеобразовательной школе №23 в Коврове и средней общеобразовательной школе №1 в Александрове. На создание этих детских технопарков из областного бюджета в 2021 году будет выделено 21,3 млн рублей, в 2022 году – 21,4 млн рублей, в 2023 году – 21,3 млн рублей.Образовательные организации региона продолжат внедрение цифровой среды. На эти цели на трёхлетний период в областном бюджете предусмотрено 394,3 млн рублей. Средства планируется направить на обновление материально-технической базы 233 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, чтобы оснастить их современными средствами вычислительной техники, периферийного оборудования, программного обеспечения ипрезентационного оборудования. Они позволят обеспечить доступ учащихся и педагогов к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов в образовательных организациях региона.В 2021 году 20,5 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на создание Центра опережающей профессиональной подготовки на базе Владимирского авиамеханического колледжа. В нём будут проводить ускоренное обучение по перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем лучшим мировым практикам, в том числе стандартам «Ворлдскиллс». Ожидается, что уже с 2022 года ежегодно 5800 человек будут учиться по предлагаемым Центром программам.