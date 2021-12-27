К концу года областная администрация так и не сумела навести порядок в поставке бесплатных медикаментов для льготников. Около 5000 рецептов лежат в аптеках, но департамент здравоохранения

К концу года областная администрация так и не сумела навести порядок в поставке бесплатных медикаментов для льготников. Около 5000 рецептов лежат в аптеках, но департамент здравоохранения лекарств не везёт. В тяжелой ситуации оказалась семья Коняевых. Эсмира Коняева – 12-летняя девочка из Владимира, с редким генетическим заболеванием, при котором в органах и тканях образуются доброкачественные опухоли.