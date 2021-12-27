В преддверии Нового года засиял новыми огнями Парк культуры и отдыха имени 200-летия города...

В преддверии Нового года засиял новыми огнями Парк культуры и отдыха имени 200-летия города Александрова. В нём сделано праздничное световое оформление над аллеей, ведущей к смотровой площадке, которую украсил новогодний арт-объект «Кузнечная ёлка». В администрации Александровского района отмечают, что кузнечное дело играет большую роль в истории города: неслучайно на его гербе, утверждённом Екатериной II в 1781 году, изображены кузнечные наковальни и тиски. Анимированная подсветка символизирует кузнечный огонь. Напомним, этот парк в Александрове реконструирован благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда». Настоящим подарком ковровчанам к предстоящим праздникам стал светящиеся «Новогодние пингвины» на территории социально-культурного объекта «Кукушкин пруд».Необычная скульптура уже стала излюбленным местом для фотосессий жителей и гостей города. Общественная территория «Кукушкин пруд» благоустроена в 2021 году также в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Здесь произведена планировка территории, заасфальтированы дорожки, парковка и подъездные пути, установлены две детские площадки и одна спортивная, беседка, оборудованы подходы к пруду, очищена береговая зона и водная гладь пруда, установлены домики для уток, высажены зелёные насаждения, а также организовано освещение, видеонаблюдение и обеспечен бесплатный Wi-Fi. На сэкономленные при проведении аукционов средства дополнительно установлены 6 уличных спортивных тренажёров и декоративные объекты.Работает светодинамический фонтан на площади Фрунзе, радуют жителей и гостей города арт-объекты и инсталляции «Маска», «2022», стилизованные ели и «Одуванчики», информирует пресс-служба Администрации Владимирской области.Фото: @stech.photography