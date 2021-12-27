В государственных и частных лечебных учреждениях, расположенных на территории г. Владимира жители...

В государственных и частных лечебных учреждениях, расположенных на территории г. Владимира жители областного центра продолжают активно прививаться против коронавируса, сообщает пресс-служба Администрации города Владимира. Для удобства жителей в городе вакцинация проводится не только в базовых учреждениях здравоохранения, но и во временных пунктах вакцинации, созданных медиками в крупных торговых центрах и гипермаркетах.По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 27 декабря первым компонентом вакцины привито 161967 жителей областного центра, вторым компонентом — 153874 жителя.Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города (230113 человек от общей численности взрослого населения города в 287641 человек). На 27 декабря во Владимире привито 70,4% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя (66,5%). В числе лидеров город Владимир и по вакцинации жителей старшего (60+) возраста. В областном центре привито 63,5% этой категории граждан (среднеобластной показатель — 57,6%).Фото: https://pixabay.com/ru/