В минувшие выходные в регионе под отключения попали более 75 населённых пунктов.

Врио губернатора Александр Авдеев поручил созвать внеплановое совещание с участием представителей энергоснабжающих компаний, МЧС, надзорных и правоохранительных ведомств. Причина – восстановление бесперебойного энергоснабжения в регионе.В минувшие выходные во Владимирской области продолжились отключения электричества. К примеру, в Гусь-Хрустальном районе перебои со светом были в 71 населённом пункте, отключения зафиксированы в Петушинском, Селивановском, Ковровском, Муромском и Вязниковском районах.«Пока я вижу одно решение – срочно создавать дополнительные бригады на базе областных учреждений и муниципальных служб, которые будут помогать электрикам в ликвидации проблем. При необходимости задействуем резервный фонд», – подчеркнул глава региона.Глава региона поручил подготовить детальную информацию о региональных и районных возможностях по устранению энергетических проблем. Александру Александровичу ежедневно будут предоставлять сводку о перебоях в муниципалитетах, а также о проделанной работе.Ранее мы сообщали о массовых перебоях с поставкой ресурса. Жители встречались с представителями власти и энергосетевых организаций, которые