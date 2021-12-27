В 2021 году число пользователей Wink от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях превысило 105 тысяч. Основной рост пришелся на второе полугодие: количество абонентов увеличилось на 10 ..

В 2021 году число пользователей Wink от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях превысило 105 тысяч. Основной рост пришелся на второе полугодие: количество абонентов увеличилось на 10 % по сравнению с началом года. Больше всего – около 40 % клиентов – смотрят контент видеоплатформы на мобильных устройствах.Wink – мультимедийный сервис, объединяющий ТВ, онлайн-кинотеатр, аудиокниги и образовательные программы. Контент доступен в приложении для мобильных устройств и Smart TV, а также на обычных телевизорах (с помощью ТВ-приставки) или через браузер на десктопе.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Из-за пандемии развлекательных мероприятий в регионе немного. Люди проводят свободное время дома. Разнообразить досуг им помогает Wink. Платформа располагает обширной фильмотекой и предлагает большой выбор телеканалов. Причем контент ресурса постоянно расширяется, добавляются новые опции. Каждый член семьи может открыть что-то новое и полезное именно для себя».Мирослав Никитин, пользователь сервиса Wink:«В рабочие дни я – горожанин, а вот в выходные в любое время года езжу с семьей на дачу. Для уютных вечеров у камина Wink у нас всегда с собой. Благо смотреть его можно не только по телевизору, но и на планшете или телефоне. Четырехлетнему сыну сервис помогает выдержать дорогу за город. Мы предварительно скачиваем мультфильм на мобильное устройство, чтобы не зависеть от сигнала мобильного интернета. Жена слушает перед сном аудиокниги, а я – фанат спортивных каналов».Wink – это регулярно пополняемая новинками коллекция из более чем 60 000 фильмов и сериалов в качестве Full HD, а также более 250 ТВ-каналов, рассортированных по темам.Сейчас действует праздничная акция «Кино в подарок на Новый год!». Посмотрев три фильма, зрители получат подарочный сертификат на четвертую картину, который будет действовать шесть месяцев.Более подробно о Wink можно узнать на компании или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.