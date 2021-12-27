По всей видимости, сделка со следствием помогла вернуться домой из изолятора общественнице Елизавете Кустовой. Об этом Шестому каналу сообщил информированный источник. На днях

По всей видимости, сделка со следствием помогла вернуться домой из изолятора общественнице Елизавете Кустовой. Об этом Шестому каналу сообщил информированный источник. На днях руководитель “Дома НКО” Елизавета Кустова, обвиняемая в мошенничестве, опубликовала пост в соцсетях, в котором сообщила, что её выпустили из-под ареста. “Друзья, спасибо за вашу поддержку и ваши молитвы! Я дома со своими