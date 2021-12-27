Министр спорта РФ Олег Матыцин положительно отозвался об идее введения системы паспортов болельщиков (Fan ID). Он считает, что эти меры помогут повысить уровень безопасности на стадионах.

Министр спорта РФ Олег Матыцин положительно отозвался об идее введения системы паспортов болельщиков (Fan ID). Он считает, что эти меры помогут повысить уровень безопасности на стадионах.В середине декабря российские спортивные СМИ, среди которых сайт , писали о том, что депутаты Госдумы приняли законопроект внедрения Fan ID. При этом многие футбольные фанаты и деятели спорта отреагировали на эту новость крайне отрицательно, считая, что система затруднит доступ на стадионы. На играх чемпионата России прошли различные акции протеста и перформансы против паспортов болельщиков. Несмотря на это, система начнёт действовать с 1 июля 2022 года.Среди чиновников многие положительно высказываются об инициативе Госдумы. Среди них и Олег Матыцин: Механизм Fan ID должен обеспечить комфорт для посещения болельщиками стадиона и безопасность, — заявил министр.Он отметил, что законопроект будет дорабатываться до вступления в силу и власти сделают всё возможное, чтобы защитить права болельщиков и предотвратить возникновение сложностей с доступом на спортивные арены. По словам Матыцина, для эффективного внедрения системы очень важно вести диалог с фанатами и организаторами спортивных мероприятий.