В 2021 году Многофункциональными центрами Владимирской области оказано более 456 тысяч услуг.

В 2021 году Многофункциональными центрами Владимирской области оказано более 456 тысяч услуг. Всего в офисах МФЦ региона предоставляется 131 государственная и муниципальная услуга.«Самые востребованные − приём заявлений и предоставление субсидий на оплату жилья и ЖКУ, ежемесячное пособие на ребёнка, исполнение запросов социально-правового характера граждан и организаций по документам архивных фондов, а также подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка», − сообщила директор департамента регионального развития Милана Яневская.Она добавила, что подразделения МФЦ во всех городах и районах переведут на круглосуточный режим работы. Задачу планируют выполнить за два года. Большинство операций будут доступны в режиме онлайн. В Белом доме намерены добиться, чтобы владимирцы получали услуги автоматически, без лишней бюрократии.