В Суздале чёрные купола на Воскресенской церкви заменили на золотые. Обновление облика старинного...

В Суздале чёрные купола на Воскресенской церкви заменили на золотые. Обновление облика старинного храма произошло благодаря помощи мецената Александра Шишкина.Объект культурного наследия расположен на Торговой площади древнего города. Храм построен в 1720 году. Она выдержана в характерном для средневековой Руси сдержанном стиле, как бы отсылающем зрителя в допетровское прошлое. Геометрически четкий, гладкостенный куб храма не слишком богат декором: лишь простые окна и фриз мелких килевидных арочек вверху. В 1920-е годы, после прихода большевиков к власти, церковь закрыли. Лишь в начале 90-х храм вновь открыл свои двери.«Накануне в Суздале стал невольным свидетелем совершенно замечательного события — замены куполов на Воскресенской церкви, которая стоит напротив Торговых рядов. Это она «засветилась» в «Женитьбе Бальзаминова». Честно говоря, впервые такое наблюдал. Это действительно было какое-то волшебство накануне Нового года!», — поделился эмоциями в соцсетях автор фото Борис Пучков.Колокольня Воскресенской церкви — доминанта главной площади Суздаля. Возле нее устанавливают городскую новогоднюю елку. Колокольня памятника архитектуры используется при проведении Всероссийского фестиваля «Лето Господне».Фото: vk.com/boris.vladimirovich33