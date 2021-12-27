Злоумышленник, увидев, что водителя автомобиля нет на месте, пересел за руль и совершил поездку по дорожно-уличной сети столицы...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.Предварительно установлено, что злоумышленник находился в 1-м Красногвардейском проезде вместе со знакомой девушкой. Он обнаружил припаркованный автомобиль марки «Мерседес-Бенц», оставленный без присмотра, двигатель которого был заведен, а ключи находились в замке зажигания. Воспользовавшись удобным моментом, злоумышленник открыл заднюю дверь и посадил в салон девушку, затем сел за руль данного автомобиля и совершил поездку по дорожно-уличной сети столицы. Потерпевший – 37-летний житель Подмосковья, обнаружив пропажу, обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Кастанаевской улице задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний приезжий молодой человек. С его слов, он неправомерно завладел вышеуказанным автомобилем без цели хищения. Находившаяся вместе со злоумышленником девушка опрошена в качестве свидетеля. Угнанный автомобиль обнаружен на территории Московской области и передан владельцу.По данному факту дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60