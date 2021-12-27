Будущее уже здесь. В Судогде реализуют пилотный проект солнечной электростанции. В чём его...

Будущее уже здесь. В Судогде реализуют пилотный проект солнечной электростанции. В чём его уникальность? И для чего он нужен региону, выяснила Мария Городская.Солнечные батареи для Швейцарии - дело обычное. Возобновляемым источникам энергии там уделяют особое внимание. Теперь и в нашем регионе появился пилотный проект такой электростанции - на крыше очистного сооружения в Судогде. Пластин здесь немного, всего восемнадцать. Но их достаточно, чтобы понять, насколько запуск такой станции целесообразен для Владимирской области. Установка панелей тоже нестандартная.Георгий Кекелидзе, председатель правления некоммерческого партнёрства по развитию возобновляемой энергетики "ЕВРОСОЛАР Россия":- Суть в том, что когда вы ставите панели вертикально, они, как вы видите, не покрываются снегом. Я хотел обратить ваше внимание, что вот те панели, которые стоят под углом, снегом покрыты. И если мы посмотрим в выработку, она отличается в разы. Поэтому в российских условиях, снежных, вот такие установки действительно важны.Уникальность проекта и в том, что панели стоят на плодородной земле. В Швейцарии, чей опыт взяли за основу, законы требуют определённый слой земли на крышах, где установлены подобные станции.Георгий Кекелидзе, председатель правления некоммерческого партнёрства по развитию возобновляемой энергетики "ЕВРОСОЛАР Россия":- Вот нам показалось, что это замечательная такая идея. Кроме того, биоразнообразие допускает рост определённой травы на крыше, которая дальше привлекает, скажем, насекомых, какие-то другие живые микроорганизмы, которые создают маленький уголок природы в городской среде.В пилотный проект в Судогде инвестируют шесть швейцарских компаний и две российских. Главная задача - привлечь в регион новые производства и создать новые рабочие места.Георгий Кекелидзе, председатель правления некоммерческого партнёрства по развитию возобновляемой энергетики "ЕВРОСОЛАР Россия":- А это будет связано также с развитием колледжей. Те ребята, которые будут обучаться солнечной энергетике, потом смогут, например, продолжить своё трудоустройство и не надо будет никуда уезжать. Это тоже одна из идей.Во Владимирской области для компаний, занимающихся возобновляемой энергетикой, действуют субсидии департамента ЖКХ. Если инвесторы устанавливают энергоэффективное оборудование, им возмещается часть средств - в размере 40 процентов, рассказывает директор департамента ЖКХ Елёна Семёнова.Елена Семёнова, директор департамента ЖКХ Владимирской области:- Инвестор посмотрит, выгодно это будет или невыгодно, сколько будет световых дней, световых часов для производства электроэнергии. И тогда уже будет принято решение о дальнейших инвестициях.Обучать специалистов новым технологиям планируют на базе Владимирского строительного колледжа. Он станет опытной площадкой.Мария Городская, Александр Чунаев, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"