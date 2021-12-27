По искам прокурора Меленковского района в бюджет Российской Федерации поступит более 3 миллионов...

По искам прокурора Меленковского района в бюджет Российской Федерации поступит более 3 миллионов рублей.Прокуратурой Меленковского района проведена проверка соблюдения законодательства о государственной собственности.Установлено, что после смерти проживавших в Хольковском психоневрологическом интернате одиноких граждан на депозитном счете учреждения остались денежные средства. В права наследства на них никто не вступил, в связи с чем имущество признано выморочным и должно быть обращено в собственность государства.Прокуратурой в суд направлено 12 исков о признании денежных средств умерших граждан в сумме более 3 млн. рублей выморочным имуществом и возложении обязанности по их обращению в собственность Российской Федерации, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.