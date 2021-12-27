Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся...

26 декабря в торговом павильоне ТЦ, расположенного на Ленинградском шоссе, сотрудниками охранной организации был остановлен гражданин, который пытался похитить товар. Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет.Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника, им оказался гражданин 1974 года рождения, он задержан.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.