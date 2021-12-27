Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся...
26 декабря в торговом павильоне ТЦ, расположенного на Ленинградском шоссе, сотрудниками охранной организации был остановлен гражданин, который пытался похитить товар. Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет.
Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника, им оказался гражданин 1974 года рождения, он задержан.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.