Накануне, в воскресенье, 26 декабря, около 6 часов вечера в ГУ МЧС России по Владимирской области...

Накануне, в воскресенье, 26 декабря, около 6 часов вечера в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме по адресу: г. Владимир, ул. Песочная, д. 1. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.Прибывшие пожарные увидели сильное задымление на 2-ом этаже. Они не дали огню распространиться на весь дом, и ликвидировали пожар на площади 96 кв. метров. В результате пожара пострадала часть кровли, внутренняя отделка, имущество одной из квартир.К сожалению, на пожаре погибло 2 человека. Личности устанавливаются. Эвакуировано 4 человека, из них двое детей. К ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники, 22 человека личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.