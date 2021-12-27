МТС составила прогноз, какие подарки могут получить владимирцы в Новый год. Наиболее вероятные – гаджеты и бытовая техника, а также безоговорочным лидером по приросту продаж в ..

МТС составила прогноз, какие подарки могут получить владимирцы в Новый год. Наиболее вероятные – гаджеты и бытовая техника, а также безоговорочным лидером по приросту продаж в предновогодний период стали лотерейные билеты. К таким выводам пришли аналитики МТС банка на основе анализа собственных данных за первую половину декабря 2020 и 2021 годов.В результате исследования аналитики МТС Банка выделили категории, в которых заметно увеличивается количество транзакций в декабре по сравнению с остальными месяцами года.ТОП 5 новогодних подарков:1. Гаджеты, электроника и бытовая техника – вероятность получить в подарок 30%.2 Самое большое количество продаж из рассматриваемых категорий приходится на электронику и аксессуары. В этой категории самый большой средний чек – 8190 рублей. Смартфоны по-прежнему остаются приятными и желанными подарками.2. Игрушка – 25%. Подарок, который сделает счастливым любого ребенка, а взрослого можно порадовать красивой елочной игрушкой. Средний чек – 1080 рублей.3. Лотерейный билет – 23%. Россияне продолжают верить в чудо и надеются сорвать джекпот в новогоднюю лотерею. Средний чек – 1260 рублей.4. Ювелирные украшения – 12%. Эти подарки запомнятся надолго, дарят их обычно дорогим и близким людям. Средний чек – 5070 рублей.5. Сувенир – 10%. Традиционно перед Новым годом востребованы сувениры с символом наступающего года, набирает популярность игра Тайный Санта. Здесь самый маленький средний чек – 990 рублей.Наиболее бурный рост в декабре по отношению к другим месяцам года показали покупки лотерейных билетов – в 2,3 раза, гаджетов и электроники – в 2 раза и ювелирных изделий – 84%.Мужчины тратят немного больше женщин на покупку новогодних подарков. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях 56% приходится на представителей сильного пола.Методология исследования. Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Владимирской области. Учитывались платежные операции с 1 по 15 декабря 2020-2021 годов.