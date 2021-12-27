Восстановить имение Голицыных в Юрьев-Польском районе планируют к 210 годовщине сражения.

Врио губернатора Александр Авдеев побывал в селе Сима, где проинспектировал процесс реконструкции усадьбы Голицыных. История усадьбы прочно связана с историей Отечественной войны 1812 года, ведь именно в ней скончался легендарный русский полководец Петр Багратион.Сейчас облик особняка постепенно возвращает первозданные очертания. Заменены столярные заполнения окон по южному фасаду, в 2020 году выполнен ремонт кровли, балкона по северному фасаду, заменены 16 окон, входная дверь.«Свой исторический облик приобретают внутренние интерьеры второго и третьего этажей, реставрируются фасады с восстановлением белокаменного цоколя, ремонтируются системы электро- и теплоснабжения, видеонаблюдения и АПС, наружные двери. В 2022 году на восстановление первого этажа, оснащение и переоборудование музея, проведение работ по водоотведению планируется направить 36 млн рублей», − доложил Александру Авдееву глава администрации Юрьев-Польского района Анатолий Трофимов.В сентябре 2022 года будет отмечаться 210-я годовщина Бородинского сражения. До этого времени местные власти хотят привести в порядок основное здание. Следующий на очереди – парк, на разработку ПСД по которому нужны 5,6 млн рублей.«Парк – это не только деревья, а также фонтаны и пруд», − добавил глава МО Симское Дмитрий Белоусов.Сейчас четыре гектара территории пребывают в запущенном состоянии.На данный момент в имении расположен дом культуры.Напомним, что первоначально Пётр Багратион был захоронен на территории усадьбы. Седьмого сентября 1812 года осколок ядра раздробил ему берцовую кость левой ноги. Через пять дней генерала доставили в особняк, а 23 сентября полководец умер. Теперь на месте первого захоронения установлен памятник герою Отечественной войны.