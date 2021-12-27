Восстановить имение Голицыных в Юрьев-Польском районе планируют к 210 годовщине сражения.
Врио губернатора Александр Авдеев побывал в селе Сима, где проинспектировал процесс реконструкции усадьбы Голицыных. История усадьбы прочно связана с историей Отечественной войны 1812 года, ведь именно в ней скончался легендарный русский полководец Петр Багратион.
Сейчас облик особняка постепенно возвращает первозданные очертания. Заменены столярные заполнения окон по южному фасаду, в 2020 году выполнен ремонт кровли, балкона по северному фасаду, заменены 16 окон, входная дверь.
«Свой исторический облик приобретают внутренние интерьеры второго и третьего этажей, реставрируются фасады с восстановлением белокаменного цоколя, ремонтируются системы электро- и теплоснабжения, видеонаблюдения и АПС, наружные двери. В 2022 году на восстановление первого этажа, оснащение и переоборудование музея, проведение работ по водоотведению планируется направить 36 млн рублей», − доложил Александру Авдееву глава администрации Юрьев-Польского района Анатолий Трофимов.
В сентябре 2022 года будет отмечаться 210-я годовщина Бородинского сражения. До этого времени местные власти хотят привести в порядок основное здание. Следующий на очереди – парк, на разработку ПСД по которому нужны 5,6 млн рублей.
«Парк – это не только деревья, а также фонтаны и пруд», − добавил глава МО Симское Дмитрий Белоусов.
Сейчас четыре гектара территории пребывают в запущенном состоянии.
На данный момент в имении расположен дом культуры.
Напомним, что первоначально Пётр Багратион был захоронен на территории усадьбы. Седьмого сентября 1812 года осколок ядра раздробил ему берцовую кость левой ноги. Через пять дней генерала доставили в особняк, а 23 сентября полководец умер. Теперь на месте первого захоронения установлен памятник герою Отечественной войны.