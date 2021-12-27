Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300 совершил первый полет. Его крылья изготовлены из углеродного волокна производства предприятия госкорпорации Росатом.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300 совершил первый полет. Его крылья изготовлены из углеродного волокна производства предприятия госкорпорации "Росатом".Самолет состоит из композитов на 30%. Благодаря этим материалам разработано крыло большого удлинения, которое улучшает аэродинамику вместе с увеличением диаметра фюзеляжа."Росатом" испортозаместил углеродные материалы в создании консолей крыла, элементов механизации и панелей центроплана нового лайнера, отметил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Это – первый в мире лайнер в сегменте среднемагистральных самолетов с композитным крылом", – подчеркнул он.Композитный дивизион "Росатома" компания UMATEX сформировала полную технологическую цепочку. Она начинается с производства отечественного полиакрилонитрила (ПАН-прекурсора) – стратегического сырья для получения углеродного волокна и продуктов на его основе.Консоли крыла и центроплан нового среднемагистрального лайнера из углеродного волокна UMATEX производится на предприятии "АэроКомпозит-Ульяновск»". При изготовлении кессона крыла применяется запатентованная в России технология вакуумной инфузии.Алексей Лихачев отметил, что организация производства ПАН-прекурсора в ОЭЗ "Алабуга" является важным шагом в укреплении технологической независимости российской промышленности."Особое значение это имеет для авиастроения, главным образом гражданского, которое в последние годы активно развивается в России. Успешным примером этому служит лайнер МС-21-300", – сказал гендиректор "Росатома".