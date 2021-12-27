Девочка завоевала золото в суперфинале онлайн-первенства мира, проводимого под эгидой FIDE.

Юная шахматистка из Владимира Диана Преображенская стала чемпионкой мира в возрастной группе до 10 лет. Девочка завоевала золото в суперфинале онлайн-первенства мира, проводимого под эгидой FIDE.О победе внучки в инстаграме рассказал Виктор Преображенский.«Чемпионат мира в онлайне начался, когда Диана была ещё во Владимире. Сегодня я встретил её с родителями в Белградском аэропорту. Отвёз их к месту проживания и неё начался решающий тур. В итоге она стала чемпионкой мира. Поздравляем», - написал он.Турнир проводился на платформе Tornelo. Медали разыгрывались в пяти возрастных категориях: 10, 12, 14, 16 и 18 лет.С 25 декабря в сербском Нови-Сад у Дианы начался чемпионат Европы по быстрым шахматам.