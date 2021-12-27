Сегодня днём в 33 регионе ожидается переменная облачность, -13..15°. Накануне МЧС также...

Сегодня днём в 33 регионе ожидается переменная облачность, -13..15°. Накануне МЧС также предупредило о метели. Атмосферное давление в понедельник будет в пределах нормы.А вот с завтрашнего дня ненадолго, но всё-таки ворвутся морозы. Как сообщают в центре ФОБОС, ночь на среду, в условиях малооблачной погоды, ожидается самая морозная: минимальная температура -15…-20°, местами до -20…-25°, днём -8…-13°, что на 5-7° ниже положенной нормы.В последний день декабря и в новогоднюю ночь столбики термометров будут колебаться от -1 до -6°, а первым январским днём потеплеет до нулевой отметки.ФОТО: https://www.pexels.com/ru