Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил спасателей с профессиональным праздником. В своем блоге градоначальник рассказал о системном переоснащении спасательной службы столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил спасателей с профессиональным праздником. В своем блоге градоначальник о системном переоснащении спасательной службы столицы.Собянин отметил, что в распоряжении московских спасателей самая современная техника, с помощью которой можно тушить пожары в тоннелях, высотных зданиях, с земли и воздуха. Для эвакуации людей используются подъемники высотой 90 и 101 метр – они достают до 30 этажа.Компактный телескопический подъемник "Спайдер" помогает эвакуировать людей из зданий, до которых пожарная машина с лестницей не доедет. А автомобиль быстрого реагирования "Кобра" с системой гидроабразивной резки позволяет пробивать стены для тушения пожара через пролом.Московские спасатели прибывают на место ДТП не только на автомобилях, но и на мотоциклах. Мобильность и маневренность позволяет максимально оперативно оказать первую помощь пострадавшим и вызвать подкрепление.На Москве-реке в распоряжении спасателей находится многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев". Его можно использовать для тушения пожаров, ликвидации разливов нефтепродуктов.Парк спасательных судов обновляется с 2017 года, отметил Собянин. "На боевое дежурство заступают спасательные катера "Норд Сильвер Про", а также суда на воздушной подушке "Славир" и "Джеттер", которые могут передвигаться по воде и заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед", – рассказал мэр.В 2022 года свои пожарно-спасательные отряды появятся в Новой Москве. Около 100 человек будут заступать на дежурство ежедневно.На юго-востоке столицы появится поисково-спасательная станция "Марьино". В зону ее ответственности войдут самые важные и популярные локации округа – музей-заповедник "Коломенское", парк имени 850-летия Москвы, нефтеперерабатывающий завод в Капотне и другие.Собянин поблагодарил спасателей за вклад в обеспечение безопасности столицы и ее жителей. "Поздравляю московских спасателей с профессиональным праздником и наступающим Новым годом", – заключил мэр.