Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте второй волны голосований на платформе Активный гражданин, по итогам которой сформируют программы благоустройства на 2022 год. Один из важнейших проектов – Басманный и Красносельский районы, отметил градоначальник.

Мэр Москвы Сергей Собянин о старте второй волны голосований на платформе "Активный гражданин", по итогам которой сформируют программы благоустройства на 2022 год. Один из важнейших проектов – Басманный и Красносельский районы, отметил градоначальник.Благоустройство охватит улицы Новая и Старая Басманная, Спартаковская, Бакунинская, Казакова, проезды Рязанский, Южный, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки, Басманный тупик.Собянин отметил, что в этих районах сохранился дух старой Москвы: дореволюционные усадьбы соседствуют с современными жилыми домами, деловыми центрами, вузами и административными учреждениями."По главным улицам – Старой и Новой Басманной, Спартаковской, Бакунинской – передвигаются огромные потоки людей и машин. На малых улицах и в переулках – сохраняется более спокойная атмосфера, хотя дыхание близкой площади Трех вокзалов чувствуется и здесь", – написал Собянин.Главные улицы района сохранят свои транспортные функции. Там, где возможно, пространство для пешеходов расширится.Будут отремонтированы тротуары, высажены деревья, созданы комфортные общественные пространства.На небольших улицах для успокоения трафика планируется установить "лежачие полицейские". В парковочных зонах появятся зарядные станции для электромобилей.В память о располагавшейся в этих местах Немецкой слободе тротуары Старой Басманной планируется замостить клинкером.Проектировщики продумали освещение. На больших улицах оно будет яркое, во дворах и скверах – приглушенное и мягкое."Благоустройство Басманного и Красносельского районов станет еще одним шагом в создании качественного общественного пространства в историческом центре Москвы", – подчеркнул Собянин.Высказать мнение о проекте москвичи могут на портале "".Первая волна голосований по проектам благоустройства прошла в ноябре-декабре. В каждом голосовании участвовало в среднем около 175 тысяч человек.