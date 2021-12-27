Пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее внук стал виновником ДТП...

«Сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Марьина Роща г. Москвы задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.По предварительной версии, на домашний телефон 89-летней гражданки, проживающей в квартире на Шереметьевской улице, позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее внук стал виновником ДТП и для непривлечения его к ответственности необходимо заплатить крупную сумму денежных средств. Взволнованная пенсионерка согласилась помочь, после чего звонивший уточнил, что деньги нужно передать мужчине, который скоро подъедет.Через некоторое время пожилая женщина встретилась с незнакомцем и отдала ему 800 тысяч рублей. Позже она созвонилась с родственником и узнала, что с ним все в порядке. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Свободном проспекте полицейские задержали подозреваемого – 26-летнего приезжего.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников задержанного.Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными в общении с незнакомыми людьми лично или по телефону. Ни в коем случае не выполняйте по их просьбе никакие финансовые операции, связанные с переводом или со снятием своих денежных средств и передаче их третьим лицам. Если вы стали свидетелем или жертвой мошенничества, просим сообщить в службу «02» (с мобильных номеров – «102»).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29