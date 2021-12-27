Решением суда от 24 декабря 2021 года отказано в удовлетворении исковых требований двух сотрудников...
Решением суда от 24 декабря 2021 года отказано в удовлетворении исковых требований двух сотрудников к ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» о признании приказа об отстранении незаконным, взыскании заработной платы за вынужденный прогул, взыскании компенсации морального вреда.
Истцы являются работниками ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева». Ответчиком издан приказ об отстранении их от работы, в причинах отстранения указан отказ от вакцинации против COVID-19. По мнению истцов, Главный государственный санитарный врач по Владимирской области превысил свои полномочия, расширив своим Постановлением перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, а Указ Губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 не содержит оснований для отстранения истцов от работы. Суд с такими доводами не согласился, сообщается на официальной странице Ковровского городского суда.