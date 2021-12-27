Решением суда от 24 декабря 2021 года отказано в удовлетворении исковых требований двух сотрудников...

Решением суда от 24 декабря 2021 года отказано в удовлетворении исковых требований двух сотрудников к ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» о признании приказа об отстранении незаконным, взыскании заработной платы за вынужденный прогул, взыскании компенсации морального вреда.Истцы являются работниками ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева». Ответчиком издан приказ об отстранении их от работы, в причинах отстранения указан отказ от вакцинации против COVID-19. По мнению истцов, Главный государственный санитарный врач по Владимирской области превысил свои полномочия, расширив своим Постановлением перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, а Указ Губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 не содержит оснований для отстранения истцов от работы. Суд с такими доводами не согласился, сообщается на официальной странице Ковровского городского суда.