Продолжается работа с иностранными гражданами и лицами без гражданства на предмет урегулирования их правового статуса на территории Российской Федерации...

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве информирует иностранных граждан и лиц без гражданства о том, что Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года № 364 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» действует до 31 декабря 2021 года.Обращаем внимание, что до указанной даты вы вправе обратиться с заявлением о выдаче (переоформлении) патента на право осуществления трудовой деятельности на территории города Москвы без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления и к заявленной цели визита в Российскую Федерацию.Прием заявлений осуществляет Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональный миграционный центр» каждый день без выходных и праздников с 8-00 до 20-00.