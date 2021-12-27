Очевидцы и соседи сообщают, что погибшая пара вела асоциальный образ жизни.

Вечером 26 декабря во Владимире на пожаре в двухэтажном доме Ими оказались мужчина 1957 и женщина 1955 года рождения.Напомним, что двухэтажка почти дотла. Из-за случившегося семья из четырёх человек, которую удалось спасти, осталась без крыши над головой. Во время происшествия двух взрослых и двух детей эвакуировали сотрудники МЧС.«По предварительным данным, причиной трагедии послужило неосторожное обращение с огнём при курении», - уточнила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Очевидцы и соседи сообщают, что погибшая пара вела асоциальный образ жизни.К ликвидации последствий ЧП привлекались 7 пожарных машин и 22 спасателя.