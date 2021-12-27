Спонсорскую помощь в установке оказала компания ПАО «Т Плюс».

В Центральном парке культуры и отдыха открылась современная детская площадка. Детей, пришедших на обновлённый игровой городок, встречали Дед Мороз и Снегурочка.Для малышей были организованы игры и волшебный флешмоб по исследованию новых игровых элементов: качелей, каруселей, качалок, додекаэдра для лазанья и многофункциональных конструкций.Напомним, что в этом году вместо изношенной детской площадки в сквере появилось новое оборудование. Спонсорскую помощь городу оказала компания ПАО «Т Плюс».Сейчас администрация ЦПКиО готовит предложения по расширению перечня конструкций и устройству освещения территории.