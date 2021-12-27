Дожили до светлого часа. В деревне Черепухино Судогодского района устроили уличное освещение. Этого момента местные жители ждали больше года. Напомним, по вечерам населённый пункт

Дожили до светлого часа. В деревне Черепухино Судогодского района устроили уличное освещение. Этого момента местные жители ждали больше года. Напомним, по вечерам населённый пункт погружался практически в полную темноту. Работал всего один фонарь. Более того, около некоторых домов людям пришлось самим фиксировать провода, чтобы они не упали на дорогу. Светлана Карпова, жительница деревни – 16