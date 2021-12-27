Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.

В Гусь-Хрустальном у 22-летнего уроженца сопредельного государства изъяли 40 граммов героина. Теперь его будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.В июле текущего года сотрудники МВД получили информацию, что фигурант может быть причастен к незаконному обороту запрещённых веществ. При проведении оперативных мероприятий сведения подтвердились.«Увидев полицейских, молодой человек попытался скрыться, но был задержан. При личном досмотре оперативники обнаружили у него мобильный телефон с адресами тайников-закладок. Изъято 22 свёртка», - уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.