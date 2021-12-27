Оперативники изъяли из тайников-закладок, организованных фигурантом, 22 свертка с героином, массой более 40 граммов.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего уроженца одного из сопредельных государств. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).В июле текущего года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков была получена информация о том, что фигурант может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. При проведении оперативных мероприятий информация получила свое подтверждение.Увидев сотрудников полиции, молодой человек попытался скрыться, но был задержан. При личном досмотре оперативники обнаружили у него мобильный телефон, в котором находились адреса тайников-закладок. Полицейские изъяли из тайников в общей сложности 22 свертка с наркотическим средством героин, массой более 40 граммов.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.