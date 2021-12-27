В минувшие выходные в Киржачском районе почтили память художественного руководителя Ансамбля...

В минувшие выходные в Киржачском районе почтили память художественного руководителя Ансамбля Александрова - Валерия Халилова.Главный дирижер военного коллектива захоронен на своей малой родине, у деревни Новинки. Здесь жили его предки. В деревне музыкант построил дачу и спонсировал строительство часовни. Дочь и вдова Халилова возложили цветы на его могилу. В доме культуры в Киржаче прошёл концерт, посвященный памяти участников ансамбля Александрова.Напомню, 25 декабря 2016-го года самолет, перевозивший художественный коллектив Академического ансамбля песни и пляски Российской армии потерпел крушение над Черным морем. Всего на борту находились 92 человека. Никто не выжил. Официальная версия авиакатастрофы - ошибка пилота.Дмитрий Быков, заслуженный артист России:- С Валерием Михайловичем мне удалось поработать достаточно много, и петь его произведения, его песни в Ансамбле Александрова, а когда я узнал о трагедии, узнал я об этом буквально через часа два, после того, как это все произошло, конечно, был шок ужасный.//Мы объездили все, как я уже говорил, горячие точки и очень часто бывало, например, когда была война в Чечне, за стеной шел бой. Часть солдат приходила, часть уходила и уходили они с другой решимостью, с другими глазами. Я это видел сам лично.