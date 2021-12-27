24 декабря, в минувшую пятницу, произошло ДТП с наездом на пешехода. В Коврове в 16:52 на улице...

24 декабря, в минувшую пятницу, произошло ДТП с наездом на пешехода.В Коврове в 16:52 на улице Социалистической водитель 1975 г.р., управляя автомобилем "Рено Дастер", сбил молодого человека, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.Как сообщают очевидцы в комментариях:- Этот водитель был пьяный, лично останавливалась, может нужна была помощь какая. Парень лежал, не мог двинуться, девушка передвигалась сама.В результате ДТП 22-летний парень получил травмы и был госпитализирован. Подробности ДТП устанавливаются.Фото: Подслушано Ковров