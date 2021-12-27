В права наследства никто не вступил.

Прокуратура Меленковского района обратит в доход бюджета накопления 12 умерших граждан. Надзорный орган подал в суд иски на три миллиона рублей.После смерти проживавших в Хольковском психоневрологическом интернате одиноких пенсионеров на счёте учреждения осели немалые средства. В права наследства никто не вступил. В связи с этим прокурор направил в суд заявления с требованием вернуть деньги государству.Суд удовлетворил просьбы ведомства. Решения в законную силу пока не вступили.