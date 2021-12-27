В инфраструктуре комплекса есть спортзал на три борцовских ковра с трибунами, тренажёрный зал и гостиничный комплекс

Открытие Центра спортивной борьбы в Петушках стало настоящим новогодним подарком не только для жителей района, но и для всей спортивной общественности Владимирской области.Директор департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач сообщил, что комплекс возведен в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Цена вопроса – 92 млн рублей.Это - действительно комплекс. В структуре центра - спортзал на три борцовских ковра с трибунами на 200 мест, тренажёрный зал, гостиничный сектор. То есть комфортные и современные условия созданы и для занятий любителей, и для тренировок спортсменов, и для соревнований межрегионального уровня. Специалисты отмечают, что на базе Центра спортивной борьбы теперь можно проводить тренировочные сборы национальных сборных по всем видам единоборств: греко-римская, вольная, женская борьба, самбо, дзюдо, грэпплинг, борьба на поясах, восточное боевое единоборство, тхэквондо и так далее.А если принять во внимание возможности спортшколы «Динамо» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец», то налицо отличная база для сборов и соревнований не только по спортивной борьбе, но также по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу.