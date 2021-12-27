И еще один пожар произошел во Владимирской области вчера вечером. Напомним, что при пожаре во...

И еще один пожар произошел во Владимирской области вчера вечером.Напомним, что при пожаре во Владимире спасатели нашли двух погибших людей, эвакуировано 4 человека.В 20-14 26 декабря поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Неклюдово Гусь-Хрустального района, на улице Зеленова, дом 4. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома.Пожарные ликвидировали пожар на площади 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 6 единиц техники, 17 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.