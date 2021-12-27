Благодаря помощи мецената Александра Шишкина чёрные купола заменили на новые.

В Суздале благодаря помощи мецената Александра Шишкина чёрные купола на Воскресенской церкви заменили на золотые.Объект культурного наследия расположен на Торговой площади древнего города. Храм построен в 1720 году. В 1920-е годы, после прихода большевиков к власти, церковь закрыли. Святыню вернули православным лишь в начале 90-х.«Накануне в Суздале стал невольным свидетелем совершенно замечательного события - замены куполов на Воскресенской церкви, которая стоит напротив Торговых рядов. Это она, "засветилась" в "Женитьбе Бальзаминова". Честно говоря, впервые такое наблюдал. Это действительно было какое-то волшебство накануне Нового года!», - эмоциями автор фото Борис Пучков.Сейчас колокольня памятника архитектуры используется при проведении Всероссийского фестиваля «Лето Господне». У Воскресенской церкви устанавливают главную новогоднюю ёлку.Для замены куполов на четверике потребовался шоссейный автокран, а также кран-манипулятор с люлькой.