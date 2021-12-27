Инспекторы ДПС выявили факт управления автомобилем в состоянии опьянения, а также другие нарушения ПДД.

Согласно статистике, в текущем году на территории Суздальского района наблюдается высокий уровень аварийности с участием водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.В целях пресечение фактов «нетрезвой» езды и других нарушений, допускаемых водителями транспортных средств, 25 декабря сотрудниками отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области проведены специальные рейдовые мероприятия.В потоке транспорта инспекторы дорожно-патрульной службы проверяли каждого водителя. Таким образом, за время рейда сотрудники полиции проверили 88 водителей транспортных средств, среди которых полицейскими были выявлены следующие нарушения: один факт управления автомобилем в состоянии опьянения; два факта управления транспортным средством, не имея права управления; один из водителей управлял автомобилем, не имея при себе документов; двое водителей проигнорировали требования об обязательном страховании гражданской ответственности при управлении транспортным средством.Данные факты были зафиксированы протоколами об административном правонарушении. Инспекторы ДПС напомнили водителям о строгом соблюдении Правил дорожного движения, обеспечении личной безопасности на дорогах.Проводимые мероприятия будут продолжены на территории других районов области.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции информацию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.