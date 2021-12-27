Школьные каникулы начались - самое время всей семьей заняться активным отдыхом. В зимние праздники...

Школьные каникулы начались - самое время всей семьей заняться активным отдыхом. В зимние праздники в регионе будут работать 111 катков и 39 лыжных трасс.Самыя длинная лыжня, как обычно, будет организована в Гусь-Хрустальном, Ковровском, Меленковском, Муромском и Гороховецком районах.Так, в поселке Красное Эхо в эти выходные прошли соревнования "Открытие сезона". Муромляне приглашаются на лыжную трассу в микрорайоне "Вербовский", а в Меленках 7 января пройдут "Рождественские старты". В общем, все на лыжи.