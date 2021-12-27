Время криминальных новостей. Впереди Дежурная часть, передаю слово Артему Яковенко.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-12-2021-vesti-dezhurnaya-chast-samye-gromkie-proisshestviya-nedeli.html" target="_blank">Вести - Дежурная часть: самые громкие происшествия недели</a> - Время криминальных новостей. Впереди Дежурная часть, передаю слово Артему Яковенко.
[url=https://33live.ru/novosti/27-12-2021-vesti-dezhurnaya-chast-samye-gromkie-proisshestviya-nedeli.html]Вести - Дежурная часть: самые громкие происшествия недели[/url] - Время криминальных новостей. Впереди Дежурная часть, передаю слово Артему Яковенко.