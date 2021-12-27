Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Энергия солнца Пилотный проект солнечной электростанции...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Энергия солнцаПилотный проект солнечной электростанции в Судогде. Как работают солнечные батареи во время снегопада?- Трагическая датаПять лет со дня авиакатастрофы над Черным морем. В Киржачском районе почтили память руководителя ансамбля имени Александрова, Валерия Халилова и врача Елизаветы Глинки- Печать времениИ с теплом о советском детстве. Где во Владимире можно увидеть раритетные новогодние открытки?