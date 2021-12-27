Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Энергия солнца
Пилотный проект солнечной электростанции...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Энергия солнца
Пилотный проект солнечной электростанции в Судогде. Как работают солнечные батареи во время снегопада?
- Трагическая дата
Пять лет со дня авиакатастрофы над Черным морем. В Киржачском районе почтили память руководителя ансамбля имени Александрова, Валерия Халилова и врача Елизаветы Глинки
- Печать времени
И с теплом о советском детстве. Где во Владимире можно увидеть раритетные новогодние открытки?