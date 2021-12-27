Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев в Юрьеве-Польском
Почему Юрьев-Польский район в...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев в Юрьеве-Польском
Почему Юрьев-Польский район в тройке лидеров по темпам вакцинации? Медицина, экономика и культура - в центре внимания врио губернатора.
- Трагическая дата
Пять лет со дня авиакатастрофы над Черным морем. В Киржачском районе почтили память руководителя ансамбля имени Александрова, Валерия Халилова.
- Газ в пол
И зимний дрифт в Судогодском районе. Воспитанники владимирского детского дома побывали на предновогоднем ралли.