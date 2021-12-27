Ещё три заявки почти на 4 млрд рассматривает правительство страны.

Директор департамента регионального развития Милана Яневская подвела итоги работы ведомства за 2021 год.В этом году во Владимирской области выполняются 45 региональных проектов в рамках 11 нацпроектов. На их реализацию выделили почти 11 млрд рублей. Кроме того, предусмотрено 36 региональных госпрограмм с общим объёмом финансирования в размере 80 млрд рублей.Среди главных достижений уходящего года госслужащая считает подготовку заявок на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. Сейчас губернии одобрено три заявки на общую сумму 5, 644 млрд рублей. Ещё три – на общую сумму почти 4 млрд рублей − подготовлены и направлены в федеральный центр. В случае получения средств будут реализованы проекты комплексного развития Киржача, строительства технопарка в Муроме и создания сбалансированной застройки Коврова.«Реализация инфраструктурных проектов создаёт точки роста на местах, формирует новый стандарт качества жизни в той или иной территории, именно поэтому важен комплексный подхо!» − уверена Милана Яневская.